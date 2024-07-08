За выходные очередь легковых машин на выезд из Беларуси в ЕС увеличилась на 350 авто

С пятницы количество легковых авто, которые ожидают въезда в Евросоюз, увеличилось со 145 до 495 единиц.

Как сообщает Госпогранкомитет Беларуси, самый загруженный маршрут проходил через пункт пропуска Тересполь (Брест), здесь за два дня в Польшу въехало 36% транспорта от нормы.

В очереди на въезд в Литву находятся 260 легковушек, в Латвию – 35.

Скопление грузовых авто фиксируется на въезд в Евросоюз на всех направлениях — 1690 единиц. За выходные дни в Литву проследовало в среднем 27% большегрузов от нормы. Меньше всего оформили сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) — 17% грузового транспорта.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в Латвию за два дня въехало 47% грузовиков. Польская сторона в Кукурыках (Козловичи) пропустила на свою территорию 52% фур от нормы.

«По состоянию на 10:00 въезда в Польшу через пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 40 автобусов», - информирует ГПК.