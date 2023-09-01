На белорусской границе стали проводить обязательную дезинфекцию

На границах Беларуси с 1 сентября начали проводить обязательную дезинфекцию транспортных средств.

О том, что первые станции дезинфекции в пунктах пропуска на белорусской границе построят к 1 сентября 2023 года, заявлялось еще в мае прошлого года. Поначалу эксперимент апробировали на границе с Украиной. Теперь же станции появились на всех пунктах пропуска на западной границе страны. С сегодня они начали полноценную работу.

«Станции дезинфекции начинают работать с 1 сентября 2023 года на всех пунктах пропуска, - сообщил Onlíner представитель ООО «БелГлобалГарант», которое занимается реализацией проекта. - Обрабатывать кузова автомобилей будут препаратом, который уничтожает большинство вирусов. Назначение — в первую очередь ветеринарное, для снижения риска ввоза на территорию страны возбудителей опасных инфекций. Станции уже работают в штатном режиме».

Известно, что в первые 15 дней работы услуга будет бесплатной, позже введут плату.

Для оплаты нужно будет купить контрамарку. Раньше ее продавали только в отделениях банков и страховых компаний в пунктах пропуска, позже в дополнение (чтобы исключить очереди) ввели систему терминалов самообслуживания, в которых водитель получит электронную контрольную марку с QR-кодом, она и предъявляется пограничнику.