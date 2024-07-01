Минздрав Беларуси скорректировал перечень вложений для универсальной аптечки первой помощи

Постановлением Министерства здравоохранения № 99 от 12 июня 2024 г. скорректирован перечень вложений, входящих в универсальную аптечку первой помощи.

Согласно внесенным корректировкам, в аптечку первой помощи должны быть вложены термометр электронный и измеритель артериального давления (ранее – термометр медицинский электронный и тонометр).

При этом количество указанных приборов может определяться юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями самостоятельно в зависимости от потребности.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.