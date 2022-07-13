Спортсмены смогут оформить медицинские документы не только в государственном диспансере – Минздрав

Минздрав выпустил огласил комментарий к постановлению от 27 июня 2022 г. № 61, где сказано, что медицинские документы для спортсменов могут быть оформлены не только государственными организациями, но и другими юридическими лицами.

Как сообщает Минздрав, постановлением предусмотрена возможность заполнения и выдачи документов не только государственными организациями здравоохранения, которые осуществляют деятельность в сфере физической культуры и спорта, но и другими организациями, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность в сфере физической культуры и спорта.