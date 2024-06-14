Последнее обновление: 14.06.2024 16:12

Microsoft отозвала развертывание функции Recall

Функция Recall от Microsoft, разрабатываемая для компьютеров Windows 11 Copilot+, не будет доступна с первой партией компьютеров, запущенных 18 июня.

В посте в Windows Blog компания объявила, что функция переходит с предварительного просмотра для всех пользователей Copilot+ на предыдущую версию, которая будет доступна только для участников программы Windows Insider.

Компания также сообщила, что в настоящее время вносит коррективы в выпуск Recall, чтобы гарантировать высокое качество и безопасность. Recall дает возможность найти все типы информации, которую пользователи просматривали на своем компьютере. Со временем Microsoft обновила политику конфиденциальности и безопасности Recall, включив возможность пользователям выбрать, использовать эту функцию, а также подтверждать свое лицо через Windows Hello.

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