Microsoft готовит революционное обновление Windows 10

Microsoft пригласил пользователь инсайдерской версии Windows 10 установить экспериментальный пакет обновлений Insider Preview Build 17639, который вносит в работу ОС ряд совершенно новых функций.

Как пишет UBR.ua со ссылкой на официальное сообщение компании Windows Blogs, ключевое изменение касается принципов работы системы многозадачности. Работу над революционной Sets, позволяющей открывать приложения в режиме вкладок, Microsoft начал ранее. Пакет обновлений 17639 добавил к уже тестируемым функциям несколько абсолютно новых.

Sets - это не просто группировка однотипных программ на панели задач, которая давно существует в Windows, а полноценный мультитаб режим. Идея реализована примерно так же, как вкладки в интернет-браузерах. С той лишь разницей, что в одном окне на множестве вкладок может быть открыто сколько угодно совершенно различных программ и даже вкладки браузера (пока лишь "родного" Edge).

С обновлением возможность открывать программы в уже созданных окнах появилась и во многих контекстных меню ОС. К примеру, система по клику правой кнопки мыши предлагает открыть файл, папку или программу на новой вкладке или в новом окне. Кроме того, уже открытые вкладки можно перемещать обычным перетаскиванием из одного окна в другое, а также добавлять приложения в уже созданные Sets.

Кроме того, в пакете обновлений появилась активная индикация заряда подключенных к системе Bluetooth устройств и ряд небольших правок, сделанных на основании предыдущих замечаний тестеров.

Когда пакет обновления дойдет до обычных пользователей – Windows не сообщает. Очевидно, что до официального его выпуска компания может сделать еще не одно "тестировочное" обновление, чтобы выявить и исправить все возможные проблемы в работе новой системы.