Nokia совершила первый в истории видеозвонок с пространственным 3D-звуком

Компания Nokia объявила об осуществлении первого в истории аудио- и видеовызова с использованием пространственного 3D-звука. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Это стало возможным благодаря использованию кодека 3GPP Immersive Video and Audio Services (IVAS), позволяющего создавать впечатление пространственного звука. Эта технология уже применяется при потоковой передаче музыки, но использование ее видеозвонков совершенно ново.

Однако для выполнения таких вызовов требуется сеть 5G Advanced. Кроме того, для пространственного звука необходимо, чтобы смартфон имел минимум два микрофона, хотя большинство современных телефонов это уже поддерживают.

Nokia также заверяет, что "подавляющее большинство" телефонов смогут поддерживать пространственный звук, если мобильные операторы перейдут на эту технологию.