Финская компания представила первую в мире Nokia с пятью камерами

Финская компания HMD Global представила четыре новых смартфона. Об этом говорится в соответствующем сообщении на ее сайте.

Главной новинкой в пресс-службе называют модель Nokia 9 PureView «с первой в мире матрицей из пяти камер с оптикой ZEISS». Объективы расположены в тыловой части смартфона. Подобное решение, как считают в компании, позволит передать «технологию компьютерной визуализации следующего поколения в руки любителей фотографии».

«Каждый снимок, сделанный с помощью Nokia 9 PureView, (будет) представлен в формате HDR. Пять камер одновременно захватывают изображение и объединяют его в одну 12-мегапиксельную фотографию», - указывается в пресс-релизе.

В целом смартфон, по мнению представителей HMD Global, был создан именно для фотографов, с учетом их потребностей. Nokia 9 PureView, как заметили в пресс-службе, также «позволяет захватывать изображения в несжатом формате RAW «DNG» и редактировать их непосредственно на телефоне».

Основными техническими новинками других представленных 24 февраля смартфонов — Nokia 4.2 и Nokia 3.2 — в компании в свою очередь назвали «передовой дизайн» и выделенную кнопку Google Assistant (облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Google). Подобное решение, как считают в HMD Global, может «изменить взаимодействие пользователя со смартфоном». Одно нажатие на Google Assistant, как пояснили в пресс-службе, позволит получить мгновенный доступ к помощнику Google. Последний в свою очередь поможет Nokia выполнять действия в течение всего дня, например, выполнять звонки или включать музыку.

Кроме того, Nokia 3.2, согласно сообщению на сайте компании, оснащена «лучшим в сегменте» дисплеем, который без дополнительной зарядки способен проработать два дня. На смартфон также установлены две камеры — 13-мегапиксельная и 5-мегапиксельная.

Еще один новый смартфон HMD Global — ​Nokia 1 Plus — гаджет премиум-класса с большим экраном и «высококачественным дизайном», говорится в пресс-релизе. Этот телефон, по информации представителей компании, оснащен последней версией Android 9 Pie (версия Go). Остальных деталей об этом смартфоне в сообщении на сайте HMD Global не приводится.

Когда именно и где смартфоны поступят в продажу, в пресс-службе также не уточнили. Цена новых Nokia пока также неизвестна.​

Это уже не первые новинки HMD Global за последний год. В ноябре компания представила кнопочный телефон Nokia 106 со сроком автономной работы до трех недель.