В Литве вступил в силу запрет на импорт агропродукции из РФ и Беларуси

В Литве с начала этой недели вступил в силу запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси, сообщают литовские СМИ.

В список запрещенных товаров входят 24 группы: живые животные, мясо и субпродукты, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, натуральный мед, продукты неживотного происхождения, растения, овощи, фрукты, кофе и специи, зерно, злаки, масло, напитки, табак и прочее.

Также из РФ и Беларуси в страну запретили импортировать различные продукты растительного происхождения.

Кроме того, с 3 июня действует запрет на импорт готовых продуктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков, включая мясные, рыбные изделия, сахар и кондитерские продукты.

В список не попали сельскохозяйственные продукты, которые не импортируют из альтернативных источников (некоторые грибы, ягоды, растительные материалы для плетения и прочее).

В то же время литовское правительство не запретило транзит этих товаров по территории страны.

Ранее министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас заявил, что ЕС следует расширить ограничения не только на зерно, но и на всю сельскохозяйственную продукцию, которую импортируют из России.

Перед этим Совет ЕС принял решение о введении пошлин на зерновые продукты, импортируемые из России и Беларуси.

Согласно принятому решению, будут повышены пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до уровня, который на практике остановит импорт этих продуктов.