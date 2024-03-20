МИД Литвы призвал создать единый механизм контроля санкций на границе с РФ и Беларусью

Граничащие с РФ и Беларусью страны Евросоюза должны применять единый механизм контроля санкционного режима, заявил в Варшаве на встрече со своим польским коллегой Радославом Сикорским глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Страны с общей границей с Россией и Беларусью должны придерживаться единого механизма применения санкций и прилагать общие усилия к преграждению путей их обхода", - приводит его слова пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

"Одним из средств ослабления России и достижения Украиной победы является еще большее усиление санкций против России и Беларуси", - также сказал он.