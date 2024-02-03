Последнее обновление: 03.02.2024 11:25

Власти Литвы продлят ограничения против граждан России и Беларуси

Правительство Литвы одобрило поправки, продлевающие ограничения против граждан России и Беларуси до 2 мая 2025 года, сообщает LRT.

Литва приостановила выдачу виз и статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси.

Гражданам России запрещен въезд в Литву по сухопутной границе за некоторыми исключениями, россиянам без вида на жительство также запрещена продажа недвижимости в Литве. Прием заявлений на вид на жительство от граждан России временно приостановлен.

Правительство также предлагает ввести дополнительные проверки граждан Беларуси, прибывающих в Литву. В частности, пограничники дополнительно будут оценивать, не представляет ли угрозу прибытие гражданина Беларуси для общественного порядка, внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что начатая Россией война против Украины еще продолжается и причины отмены ограничений не исчезли.

Чтобы поправки вступили в силу, их должны одобрить Сейм и президент Литвы.

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