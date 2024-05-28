Польша ограничивает передвижение российских дипломатов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что Польша введет "ограничения на передвижение российских дипломатов» по стране, которые будут касаться и посольства, и консульского персонала России в Польше.

Он пояснил, что российским "дипломатам" позволят передвигаться только в пределах Мазовии (территории на востоке Польши), а консулам – только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Исключение сделают для главы посольства, добавил глава польского МИД.

"Некоторые страны уже имеют такие правила, и мы надеемся, что другие последуют нашему примеру", – подчеркнул Сикорский.

Глава польской дипломатии не уточнил причин такого шага, но отметил, что у Варшавы есть доказательства причастности Москвы к диверсиям: "Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупредительный сигнал".