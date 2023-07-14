Последнее обновление: 14.07.2023 11:19

Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

Власти РФ приняли решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске в ответ на недружественные действия Польши.

«Принять предложение МИД России о закрытии в г. Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области», - говорится в распоряжении правительства РФ.

"В результате недружественных действий правительства Республики Польша, которые носят антироссийский характер, предприняты шаги, направленные на незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости на польской территории. Существенно сокращено дипломатическое присутствие России в Польше. Утвержденное в качестве ответной меры распоряжение правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши - в России", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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