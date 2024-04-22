Последнее обновление: 22.04.2024 15:09

Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США

Минобороны РФ примет все необходимые меры для обеспечения безопасности России в случае размещения ядерного оружия на территории Польши, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - ответил Песков в понедельник на брифинге.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность размещения на территории Польши американского ядерного оружия.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование