Премьер Польши сравнил газовые договоренности Путина и Меркель с пактом Молотова-Риббентропа

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в воскресенье раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за договоренности о поставках энергоресурсов из России, проведя параллели с пактом Молотова-Риббентропа, который сделал возможным Вторую мировую войну.

Об этом Моравецкий заявил в речи после государственных мероприятий по случаю 84-й годовщины нападения Советского Союза на Польшу 17 сентября 1939 года.

Премьер Польши заявил, что 17 сентября служит напоминанием о "зловещих последствиях российско-германского союза".

"Мы также напоминаем себе о современных опасностях немецко-российского альянса. Именно этот союз привел к возможности нападения России на Украину в первую очередь из-за той кошмарной газовой, сырьевой политики, которую проводила Германия", – сказал он.

Моравецкий воспользовался речью, чтобы раскритиковать предшественника на посту – лидера оппозиционной "Гражданской платформы" Дональда Туска за якобы пророссийскость и сближение с Германией.

"Так же, как был пакт Молотова-Риббентропа, о котором мы очень хорошо знаем, так же, де-факто, был газовый и сырьевой пакт Меркель-Путина. И именно этот пакт привел к зависимости в значительной степени значительной части Европы и привел к катастрофе в том числе и в Польше, и главным исполнителем этого пакта Меркель-Путин был Дональд Туск", – добавил польский премьер.

Он также напомнил, что польская сторона готовит отчет об ущербе, нанесенном советской оккупацией Польши с тем, чтобы в будущем добиваться взыскания компенсации с российских властей.