Протесты в Тбилиси: «красный уровень» в парламенте, водометы и резиновые пули

В парламенте Грузии с 23:00 1 мая был задействован красный уровень безопасности, что означает, что все, кроме лиц, которых определяет руководитель аппарата парламента в соответствии со спецификой угрозы и необходимости ее избежать, обязаны покинуть здание парламента.

До этого в парламенте действовал желтый уровень безопасности, в связи с чем на рассмотрение резонансного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» не смогли попасть сотрудники онлайн- и печатных СМИ и а итоге в парламент пропускали лишь съемочные группы телеканалов.

В МВД подтвердили, что используют водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей для того, чтобы «отразить атаки» на здание парламента. Здесь заявили, что вынуждены будут прервать акцию, если не прекратятся «насильственные и противозаконные действия» со стороны протестующих.

В ведомстве также заявили, что участники акции перекрыли и искусственно парализуют движение на обеих набережных.

СМИ распространили кадры пострадавших предположительно от резиновых пуль, в том числе и одного из протестующих, который получил серьезную травму глаза. Между тем замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге, который провел около полуночи по местному времени, утверждал, что резиновые пули правоохранителями не применялись.

Акция протеста завершилась ближе к утру, когда полиция оттеснила оставшихся протестующих с прилегающих к парламенту улиц.