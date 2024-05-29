Общественность Грузии проведет новую масштабную акцию протеста против закона об "иноагентах"

Новый масштабный митинг против окончательно принятого парламентом Грузии закона об "иноагентах" состоится в Тбилиси 2 июня в 20:00 по местному времени, сообщает "Эхо Кавказа".

Соответствующий анонс на митинге во вторник сделал его участник, поэт Рати Амаглобели. Протестующие соберутся на площади Первой Республики.

"2 июня в 8 часов (вечера) мы снова соберемся на площади Республики и продолжим борьбу", – сказал он.

Во время акции во вторник в Тбилиси демонстранты подошли к президентскому дворцу Орбелиани, чтобы выразить благодарность президенту Саломе Зурабишвили, которая ранее ветировала закон, а затем провела шествие к офису правящей партии "Грузинская мечта".

Госдеп США осудил окончательное принятие парламентом Грузии закона об "иноагентах" после того, как правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето президента.

"Приняв этот закон, правящая партия „Грузинская мечта" еще больше отдалила страну от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические стремления грузинского народа, который неделями выходил на улицы, чтобы выступить против этого закона", – заявил представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.

Он также указал, что партия власти проигнорировала правовую оценку Венецианской комиссии и ближайших партнеров Грузии, которые четко выразили свою обеспокоенность тем, что закон стигматизирует гражданское общество и СМИ и ограничивает фундаментальные свободы.

"Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократическому курсу Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС, а также ставят под угрозу отношения между США и Грузией", – подчеркнул Миллер.

Представитель Госдепа напомнил, что на прошлой неделе госсекретарь Блинкен объявил, что любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, а также их ближайшие родственники, могут быть лишены права на получение американских виз.

"Соединенные Штаты также начали всесторонний обзор двустороннего сотрудничества между США и Грузией. Как заявил на прошлой неделе госсекретарь Блинкен, мы примем во внимание действия "Грузинской мечты", когда будем принимать решение относительно наших собственных действий", – добавил он.

В то же время Миллер заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать грузинский народ в его стремлении к демократическому и западному будущему.