В Тбилиси задержаны более 60 участников акции против «закона об иноагентах»

МВД Грузии сообщило о задержании 63 участников акции против «закона об иноагентах» в Тбилиси, утверждая, что при разгоне акции у здания парламента пострадали шестеро полицейских.

Очередная акция против закона об «иноагентах» началась у грузинского парламента вечером во вторник и продолжалась до утра. Несмотря на попытки силовиков разогнать акцию, большинство протестующих разошлись только около 4:00 по местному времени.

Во время разгона акции силовики применяли спецсредства, в том числе водометы, перцовый и слезоточивый газ. В результате были пострадавшие, которых увозили на скорых.

Ситуация резко обострилась, когда демонстранты передвинулись к месту, откуда должны были выйти депутаты. Вскоре появился спецназ. Против протестующих был применен перцовый спрей.

Позднее были разогнаны участники акции протеста непосредственно перед парламентом, где оставалась основная часть демонстрантов. В МВД заявили, что акция на проспекте Руставели вышла за законные рамки мирного протеста и приняла насильственный характер.

В среду, 1 мая, парламент Грузии планирует рассмотреть «закон об иноагентах» во втором чтении. Противники закона уже объявили, что готовы продолжать протесты.