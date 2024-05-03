Последнее обновление: 03.05.2024 16:01

Участников протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси избили "титушки"

Группа неизвестных мужчин спортивного телосложения напала на участников акции протеста в Тбилиси, которые выступают против принятия резонансного закона об "иноагентах", сообщил грузинский проект SOVA.

Инцидент произошел в районе проспекта Царицы Тамар недалеко от площади Героев, где 2 мая собрались тысячи манифестантов. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Один из участников митинга рассказал, что нападавшие передвигались на нескольких автомобилях и появились внезапно.

"Мы шли, пели песни, они остановили (авто), вышли, напали на кого-то, начали бить людей. Я попытался им помочь, они бросили меня на землю", – рассказал телекомпании Formula один из митингующих.

По данным СМИ, агрессивные люди передвигались на нескольких автомобилях. Предполагают, что нападавшие – спортсмены. ПО оценкам свидетелей, было 10-15 нападавших.

Грузинские медиа сообщают, что несколько человек получили серьезные травмы, у них выбиты зубы и, вероятно, сотрясение мозга. Некоторых доставили в больницу.

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