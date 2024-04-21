В ряде городов Грузии прошли женские марши против закона об "иноагентах"

В грузинской столице Тбилиси и ряде других городов прошел женский марш против "закона об иноагентах".

В столице, как и в Гори, Марнеули, Ахмета, Болнисе, Батуми, Озургети, Цнори, женщины вышли, чтобы выразить гневный протест "российскому закону", который ухудшает ситуацию с правами и свободами человека в Грузии, отменяет критику в адрес партии власти.

Противники законопроекта собрались на площади Первой республики и двинулись в направлении проспекта Руставели, где расположен парламент Грузии. В руках – транспаранты и флаги Грузии и ЕС.

Организаторы женского шествия подчеркнули, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", как и отмена гендерных квот для политических партий, имеют общую цель – "сохранить власть, что представляет еще большую угрозу для всех женщин, проживающих в Грузии".