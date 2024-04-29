В Тбилиси прошел многотысячный митинг против закона об "иноагентах"

В воскресенье вечером в Тбилиси состоялась многотысячная демонстрация против законопроекта об "иноагентах", угрожающего евроинтеграции Грузии, где не обошлось без столкновений с полицией.

Манифестанты требовали отказаться от аналога российского закона об иноагентах, который намерена принять партия власти "Грузинская мечта".

У здания парламента, где проходил митинг, силовики применяли перцовые баллончики. В центр Тбилиси стянули спецназ и водомет.

По информации телеканала Formula, на акции протеста в центре Тбилиси задержали нескольких человек, в том числе бывшего министра по евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили. Министерство внутренних дел заявило, что его задержали по статьям 166 и 173 административного кодекса (мелкое хулиганство и неповиновение полиции).

Ранее спикер парламента Грузии в реакции на критику США закона "О прозрачности иностранного влияния" фактически обвинил Штаты в "финансировании радикализации и дезинформации" через грантовую поддержку грузинских общественных организаций.

Перед этим двухпартийная группа Сената США 26 апреля направила письмо премьер-министру Грузии, в котором предупредила, что, если законопроект об "иноагентах" станет законом, они будут вынуждены добиваться изменения политики Соединенных Штатов в отношении Грузии.