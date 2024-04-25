Европарламент выступил против переговоров о членстве Грузии из-за закона об "иноагентах"

Европарламент проголосовал за необязывающую резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния".

За резолюцию проголосовали 425 евродепутатов, 25 были против, 30 воздержались.

В проекте резолюции говорилось, что Европейский парламент осуждает повторное внесение в парламент законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и отмечает, что он не соответствует ценностям Европейского Союза, противоречит амбициям Грузии по вступлению в Европейский Союз, наносит ущерб репутации страны и ставит под угрозу ее евроатлантическую интеграцию.

"Европарламент считает, что пока такой закон будет действовать, ЕС не следует начинать переговоры о вступлении с Грузией", – говорится в тексте.

В принятой резолюции также содержится призыв к ЕС рассмотреть санкции в отношении Бидзины Иванишвили.