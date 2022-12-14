Европарламент требует выпустить Саакашвили и ввести санкции против Иванишвили

Европейский парламент в среду принял резолюцию о реализации Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия, в которой, в частности, призвал к освобождению экс-президента Михаила Саакашвили и введению санкций против бывшего премьера Бидзины Иванишвили.

Документ поддержали 430 депутатов Европарламента, 52 выступили против, еще 126 - воздержались во время голосования.

В резолюцию была внесена шестая поправка с призывом к Европейскому совету и демократическим партнерам "принять соответствующие меры, в частности применение персональных санкции против Иванишвили и всех лиц, ответственных за ухудшение демократического политического процесса" в Грузии. За поправку проголосовали 275 депутатов, 212 выступили против, 132 воздержались.

Также одним из адресатов резолюции является президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую просят "использовать предоставленные конституцией полномочия" для освобождения Михаила Саакашвили, а также помиловать гендиректора оппозиционного канала "Мтавари архи" Нику Гварамия.

Еще в июне Европарламент утвердил резолюцию о нарушении свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии, в которой говорилось о "деструктивной роли олигарха Бидзины Иванишвили в политике и экономике Грузии, его контроле над правительством и его решениями".

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.