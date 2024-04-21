В Конгрессе США поддержали конфискацию замороженных активов РФ для Украины

Палата представителей США в субботу одобрила законопроект, который предусматривает возможность конфискации в пользу Украины суверенных активов РФ и расширение антироссийских санкций.

Проект одобрили голосами 360 конгрессменов, против высказались 58.

В части, касающейся Украины, законопроект предусматривает возможность конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.

В частности, президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды – Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами G7, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

Законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указать:

каждое физическое и юридическое лицо в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;

каждое физическое и юридическое лицо, отвечающее критериям для введения санкций США по Закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года; исполнительным указом президента США №14024 (санкции связаны с определенной вредной деятельностью правительства РФ); исполнительным указом президента США №14068 (запрет на осуществление определенных импортных и экспортных операций, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ); исполнительным указом президента США №14071 (запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию).

Президент США должен ввести санкции против каждого физического и юридического лица, идентифицированного в вышеупомянутом отчете, как такого, против которого введены санкции ЕС или Великобритании, и отвечающее вышеуказанным критериям санкционирования в США.

Законодательно принятые меры против Ирана:

- Введение санкций против портов, судов и нефтеперерабатывающих заводов, торгующих иранской̆ нефтью, чтобы помещать Тегерану получать десятки миллиардов долларов в год от экспорта нефти в Китай

- Введение санкций против всех, кто так или иначе принимает участие в покупке, продаже, или производстве иранских ракет и дронов

- Потребовать от исполнительной̆ власти полной̆ реализации санкций в отношении высших должностных лиц Ирана

- Наложить санкции на всех, кто поддерживает «ХАМАС, Палестинский̆ исламский̆ джихад и другие палестинские террористические группы»

- Не дать Ирану получить доступ к американским технологиям для производства ракет и дронов

Законодательно принятые меры против России:

- Введение дополнительных санкции против российских олигархов

- Введение санкций, направленных против передачи России иранских и китайских технологий в сфере БПЛА, которые могут использоваться в войне с Украиной̆.

- Утверждение закона о передачи замороженных российских активов Украине.

В целом, стоимость российских активов за рубежом оценивается в 300 млрд долларов США. Из них только 6 млрд находятся собственно в Соединенных Штатах. Большая часть этих средств находится во Франции, Германии и Бельгии.

Законодательно принятые меры против Китая:

- Вынудить продать TikTok (под угрозой̆ запрета приложения в американских аппсторах)

- Защитить личные данные американских граждан от Китая

- Ввести дополнительные санкции.