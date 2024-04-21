В Конгрессе США поддержали конфискацию замороженных активов РФ для Украины

Палата представителей США в субботу одобрила законопроект, который предусматривает возможность конфискации в пользу Украины суверенных активов РФ и расширение антироссийских санкций.
Проект одобрили голосами 360 конгрессменов, против высказались 58.
В части, касающейся Украины, законопроект предусматривает возможность конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
В частности, президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды – Compensation Fund, Ukraine Support Fund.
При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами G7, ЕС, Австралией и другими партнерами США.
Законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указать:
каждое физическое и юридическое лицо в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;
каждое физическое и юридическое лицо, отвечающее критериям для введения санкций США по Закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года; исполнительным указом президента США №14024 (санкции связаны с определенной вредной деятельностью правительства РФ); исполнительным указом президента США №14068 (запрет на осуществление определенных импортных и экспортных операций, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ); исполнительным указом президента США №14071 (запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию).
Президент США должен ввести санкции против каждого физического и юридического лица, идентифицированного в вышеупомянутом отчете, как такого, против которого введены санкции ЕС или Великобритании, и отвечающее вышеуказанным критериям санкционирования в США.
Законодательно принятые меры против Ирана:
- Введение санкций против портов, судов и нефтеперерабатывающих заводов, торгующих иранской̆ нефтью, чтобы помещать Тегерану получать десятки миллиардов долларов в год от экспорта нефти в Китай
- Введение санкций против всех, кто так или иначе принимает участие в покупке, продаже, или производстве иранских ракет и дронов
- Потребовать от исполнительной̆ власти полной̆ реализации санкций в отношении высших должностных лиц Ирана
- Наложить санкции на всех, кто поддерживает «ХАМАС, Палестинский̆ исламский̆ джихад и другие палестинские террористические группы»
- Не дать Ирану получить доступ к американским технологиям для производства ракет и дронов
Законодательно принятые меры против России:
- Введение дополнительных санкции против российских олигархов
- Введение санкций, направленных против передачи России иранских и китайских технологий в сфере БПЛА, которые могут использоваться в войне с Украиной̆.
- Утверждение закона о передачи замороженных российских активов Украине.
В целом, стоимость российских активов за рубежом оценивается в 300 млрд долларов США. Из них только 6 млрд находятся собственно в Соединенных Штатах. Большая часть этих средств находится во Франции, Германии и Бельгии.
Законодательно принятые меры против Китая:
- Вынудить продать TikTok (под угрозой̆ запрета приложения в американских аппсторах)
- Защитить личные данные американских граждан от Китая
- Ввести дополнительные санкции.