США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

Соединенные Штаты и Великобритания одновременно объявили об эмбарго на импорт в свои страны алюминия, меди и никеля происхождением из России, чтобы уменьшить доходы РФ и усложнить ей ведение войны, а также запретили работать с ними двум крупнейшим в мире биржам в этой сфере.

Заявления об этом опубликовали Государственный департамент США и правительство Великобритании.

В заявлении Великобритании отмечают, что скоординированный запрет США и Соединенного Королевства на импорт российских металлов охватывает российский экспорт алюминия, меди и никеля на около 40 млрд долларов.

Кроме того, российским производителям этих металлов заблокировали возможность получать прибыль на Лондонской бирже металлов и товарной бирже в Чикаго (Chicago Mercantile Exchange), двух крупнейших биржах металлов, что должно серьезно урезать доходы России. Однако санкции не охватят запасы российского металла, которые уже на бирже, для уменьшения рисков стабильности рынка – их можно будет торговать или выводить из оборота.

"Металлы – это основное экспортное сырье России после энергоресурсов, хотя их стоимость уже снизилась после начала вторжения в Украину. В 2022 году она составляла 25 млрд долларов и в 2023 году снизилась до 15 млрд благодаря усилиям G7 и союзников... Сегодняшние шаги еще больше ограничат возможности России зарабатывать на своем все меньшем экспорте металлов, что станет еще одним ударом для финансирования президентом Владимиром Путиным его противоправной войны в Украине", – говорится в заявлении Лондона.