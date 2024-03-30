Последнее обновление: 30.03.2024 11:19

США предостерегли десятки компаний от помощи России с поставками военных товаров

Соединенные Штаты обратились к ряду компаний с просьбой прекратить поставки товаров более 600 иностранным сторонам из-за опасений, что эти товары могут быть перенаправлены в Россию для усиления ее военной машины.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США Мэтью Аксельрод, сообщает Reuters.

Во время ежегодной конференции по экспортному контролю в Вашингтоне Аксельрод заявил, что за последние несколько недель Госдеп направил письма более 20 американским компаниям, каждый из которых содержал список из более 600 иностранных сторон.

"В этих письмах мы попросили американские компании добровольно прекратить поставки этим сторонам из-за высокого риска переправки в Россию", – пояснил чиновник.

Компании, которым были направлены письма, производят и продают продукцию, найденную в сбитых в Украине ракетах и беспилотниках, уточняет Reuters.

Аксельрод отметил, что высокопоставленные чиновники Министерства торговли, Госдепа и Министерства финансов США также обращаются непосредственно к руководителям американских компаний, чтобы обсудить дальнейшие шаги, которые они могут предпринять, чтобы их товары не попали в Россию.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование