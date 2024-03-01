Последнее обновление: 01.03.2024 13:48

Гражданин РФ признал себя виновным в контрабанде американских чипов в Россию

Министерство юстиции США сообщает, что 51-летний россиянин Максим Марченко во время заседания суда в Нью-Йорке признал себя виновным в контрабанде большого количества американских микрочипов в Россию, передает Reuters.

Марченко и еще двух неназванных россиян подозревали в отмывании денег и создании компаний-пустышек, призванных скрыть поставки электроники.

Он работал в Гонконге и в сентябре был арестован агентами ФБР на Фиджи.

По американским законам Марченко может получить 20 лет заключения за отмывание денег и 10 лет за контрабанду из США. Приговор ему будет вынесен 6 июня.

Марченко поставлял в Россию американские микро OLED-дисплеи, которые могут использоваться в прицелах, приборах ночного видения, тепловизорах и других предметах военного назначения.

Согласно документам следствия, после ареста Марченко признался, что закупал товары в США вместе с двумя другими подозреваемыми, встречался с одним из них в России, получал оттуда деньги и более половины его бизнеса связаны с российскими компаниями.

За два года войны в Украине Министерство юстиции США сообщало об арестах не менее 13 россиян по подозрению в контрабанде американской электроники в Россию.

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