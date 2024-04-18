Конгресс США хочет заставить Байдена расширить санкции

Предложенный в среду на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США 21st Century Peace through Strength Act ("Акт о мире в XXI веке в силу") предусматривает возможность конфискации в пользу Украины суверенных активов РФ и расширения антироссийских санкций.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

В частности, президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды – Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

Законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указать:

каждое физическое и юридическое лицо в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;

каждое физическое и юридическое лицо, отвечающее критериям для введения санкций США по Закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года; исполнительным указом президента США №14024 (санкции связаны с определенной вредной деятельностью правительства РФ); исполнительным указом президента США №14068 (запрет на осуществление определенных импортных и экспортных операций, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ); исполнительным указом президента США №14071 (запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию).

Президент США должен ввести санкции против каждого физического и юридического лица, идентифицированного в вышеупомянутом отчете, как такого, против которого введены санкции ЕС или Великобритании, и отвечающее вышеуказанным критериям санкционирования в США.

Закон содержит еще несколько других санкционных положений, не относящихся к Украине, и предусматривают активизацию борьбы с распространением фентанола, усиление санкционной политики США, борьбу с отмыванием средств, усиление безопасности информации, активизацию борьбы с преступностью и другими вопросами внутренней политики США.

Комитет по правилам должен выработать процедуру рассмотрения законопроекта и согласовать его вынесение на всеобщие дебаты. Один из вариантов – выбор процедуры, которая будет совмещать все законопроекты по международной помощи США и 21st Century Peace through Strength Act в один пакет.