Последнее обновление: 03.10.2024 18:00

Россия вдвое переплачивает за "теневые" чипы американских компаний для своих ракет

России удается в обход санкций закупать электронные компоненты западных компаний для своих ракет, вдвое переплачивая за них. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В основном для производства ракет используют чипы американских и европейских компаний, свидетельствует расследование Bloomberg на основе данных украинской разведки и Киевской школы экономики. Поставки идут в основном через китайские и гонконгские фирмы-однодневки.

Больше всего используются компоненты американских Analog Devices (21% из 3871 компонента, найденных в обломках российских боеприпасов) и Texas Instruments (14%). Согласно таможенным данным, чипов одной только Analog Россия получила в прошлом году на $326 млн.

Меры экспортного контроля вынуждают Россию платить за продукцию Analog в два с лишним раза больше, чем до 2022 года, говорит консультант по стратегическим проектам КШЭ Елена Белоусова. Посредники знают, что у России мало альтернативных источников закупок, и делают наценку.

Около двух третей закупаемых Россией компонентов Analog составляют интегральные схемы, которые входят в число 50 деталей, отнесенных министерством торговли США к категории приоритетных из-за их использования в системах вооружения. Но также есть компоненты двойного назначения, такие как контроллеры стандартного интерфейса RS-232, обнаруженные в ракете "Искандер".

В августе 2024 г. через официальных дистрибьюторов можно было приобрести около 86 тыс. штук RS-232, а через неавторизованных продавцов - более 4 млн, сказал Мэтью Габер, исполнительный директор нью-йоркской Cofactr, которая помогает автоматизировать закупки электроники и ежедневно отслеживает данные о запасах у сотен дистрибьюторов.

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