В ООН признали нарушение прав казненных белорусов через 6 лет после их казни

Власти Беларуси нарушили нормы Международного пакта о гражданских и политических правах в деле Семена Бережного и Игоря Гершанкова, которых казнили в Беларуси в 2018 году.

К такому выводу пришел Комитет по правам человека ООН, сообщают европейские медиа.

Комитет постановил, что хотя Международный пакт о гражданских и политических правах допускает вынесение смертного приговора "за наиболее тяжкие преступления", однако нарушение гарантий справедливого судебного разбирательства в разбирательствах, приводящих к вынесению смертного приговора, делает приговор произвольным по своему характеру и нарушает статью 6 Пакта (право на жизнь).

КПЧ ООН решил, что Беларусь должна выплатить матерям казненных белорусов адекватную денежную компенсацию за гибель их сыновей.

21 июля 2017 года Семен Бережной и Игорь Гершанков были приговорены к смертной казни Могилевским областным судом, который признал их виновными в убийстве, покушении на убийство, грабеже и мошенничестве, совершенным организованной группой. Они подали апелляции в Верховный суд, ходатайства о проведении надзорной проверки в Генеральную прокуратуру, ходатайство о проведении надзорной проверки в Верховный суд и прошение о помиловании на имя Лукашенко, но безуспешно.

КПЧ ООН тогда же принял срочные временные меры и попросил власти Беларуси не приводить в исполнение смертные приговоры Бережному и Гершанкову пока Комитет не рассмотрит их обращения. Тем не менее 29 ноября 2018 года Комитету сообщили о том, что Бережной и Гершанков были казнены.