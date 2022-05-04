Последнее обновление: 04.05.2022 13:00

Верхняя палата парламента РБ одобрила смертную казнь за подготовку теракта

Верхняя палата парламента РБ одобрила поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают в том числе и смертную казнь за покушение на свершение акта терроризма.

«…предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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