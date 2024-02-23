Байден объявил более 500 санкций против РФ из-за войны и смерти Навального

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.

"Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее захватническую войну против Украины и за смерть Алексея Навального, мужественного антикоррупционного активиста и самого яростного лидера путинской оппозиции", –говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого дома.

Он сообщил, что эти санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, которые уклоняются от санкций на многих континентах.

"Они (санкции) обеспечат, чтобы Путин заплатил еще большую цену за свою агрессию за рубежом и за репрессии внутри страны", – сказал Байден.

"Мы принимаем меры для дальнейшего сокращения энергетических доходов России. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире", – заявил американский президент.