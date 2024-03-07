США могут выделить $200 млн из резервов Пентагона на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность выделить около 200 миллионов долларов из финансирования армии Соединенных Штатов для оказания поддержки Украине.

Эти средства могут быть использованы для оплаты критически важного вооружения, материалов и другого оборудования, ведь Украина сталкивается с дефицитом артиллерийских боеприпасов, сообщает Bloomberg.

По словам одного из собеседников издания, окончательное решение еще не принято. Впрочем, Белый дом сосредоточен на том, чтобы призвать Палату представителей одобрить пакет помощи Киеву в 61 млрд долларов, который застрял в Конгрессе.

Ожидается, что Байден повторит этот призыв в четверг вечером во время своего выступления в Конгрессе с отчетом о состоянии дел в государстве.