Голосование по помощи Украине в Конгрессе США могут перенести еще на несколько недель

Голосование в Палате представителей США по помощи Украине вряд ли состоится как минимум до середины апреля, а возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет пути смягчения оппозиции со стороны радикальных республиканцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителей Республиканской партии.

По их словам, команда Джонсона не поделилась детальным планом по пакету помощи с республиканскими законодателями и, похоже, не определилась с тем, на каких уступках он будет настаивать от администрации президента Джо Байдена, что усложняет для него задачу вовремя заручиться поддержкой до голосования на следующей неделе.

Пресс-секретарь Джонсона Тейлор Гоулси заявила, что обещание спикера о быстрых действиях не имело целью установить конкретный срок, и что Джонсон "выслушивает мнения членов партии" относительно плана. Она не предоставила больше информации о консультациях спикера.

Два представителя руководства республиканцев заявили, что все еще существует возможность того, что Джонсон может принять решение по плану помощи Украине в течение выходных и ускорить одобрение проекта на следующей неделе.

Впрочем, отмечает Bloomberg, такой ускоренный график может привести к провалу законопроекта, а также к дальнейшему противостоянию со сторонниками жесткой линии в Республиканской партии.

На днях в администрации президента США отказались принять предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о предоставлении помощи Украине, если глава государства отменит введенную им приостановку выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа.