Палата представителей США ушла на каникулы без голосования по помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объявил каникулы в работе палаты до конца февраля, не вынося на голосование пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

Все голосования в Палате представителей на пятницу отменены и члены палаты вернутся к работе только с 28 февраля, что откладывает долгожданное голосование за решение о средствах на продолжение поддержки Украины минимум на две недели.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал спикера Палаты представителей за такое решение.

"Каждый день, когда из-за спикера Джонсона наша ситуация в вопросе нацбезопасности ухудшается, Америка проигрывает", – заявил Бейтс, добавив, что от этого теряет и авторитет Республиканской партии среди избирателей, пишет The Hill.

"Вместо того, чтобы прекратить политизировать вопросы, от которых зависит безопасность государства, спикер Джонсон (...) отправляет палату на досрочный, незаслуженный перерыв и этим усиливает убийственные военные усилия России и иранский режим за счет нацбезопасности США, наших рабочих мест и ближайших союзников", – добавил Бейтс.