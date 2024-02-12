Сенат США продвинулся в деле одобрения помощи для Украины

В воскресенье Сенат Конгресса США сделал еще один шаг к одобрению пакетного законопроекта о дополнительном финансировании на вопросы нацбезопасности, в который включена в том числе помощь для Украины.

Проект на 95,3 млрд долларов, теперь без части, касающейся мер по сдерживанию миграции из Мексики, включает помощь для Украины, Израиля, Тайваня и средства на гуманитарную помощь палестинскому населению.

Продвижение проекта поддержали в воскресенье 67 голосами против 27, в том числе с 18 голосами республиканцев несмотря на призывы Дональда Трампа. Это на один голос больше, чем на предыдущем процедурном голосовании в четверг.

"Я не припомню другого случая, когда Сенат собирался на заседание в воскресенье Superbowl. Но, как мы и говорили в течение всей недели, мы продолжим работать над этим проектом, пока эта работа не будет завершена", – прокомментировал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Дата финального голосования все еще не определена.