Байден встретится с лидерами Конгресса ради одобрения помощи Украине

Президент США Джо Байден встретится во вторник в Белом доме с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы попытаться разблокировать миллиарды долларов экстренной помощи Украине и предотвратить шатдаун.

Как сообщает Bloomberg, Байден "обсудит неотложность принятия двухпартийного дополнения к закону о национальной безопасности и сохранения работы правительства", – говорится в опубликованном в воскресенье еженедельном расписании работы Белого дома.

Офис Джонсона подтвердил, что спикер планирует присутствовать на встрече.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис также будут присутствовать на встрече, по словам помощника конгрессмена.

Республиканцы, которые придерживаются жесткой линии, не поддержали запрос Байдена на предоставление чрезвычайной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов США.

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, что Украина сообщила США и, в частности, Конгресс о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца.