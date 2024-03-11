Орбан: Трамп не даст ни копейки на войну РФ в Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан, который недавно провел встречу с Дональдом Трампом, утверждает, что знает подробности о стратегии экс-президента в отношении Украины.

По словам Орбана, Трамп, претендующий на повторное выдвижение в президенты США от Республиканской партии, не намерен поддерживать Украину и хочет таким образом закончить войну.

«У него есть очень четкое видение, с которым трудно не согласиться, — сказал Орбан в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. — Он говорит следующее: во-первых, он не даст на украинско-российскую войну ни копейки. Поэтому война и закончится — ведь понятно, что Украина не может самостоятельно выстоять. И если американцы не будут давать деньги и оружие, вместе с европейцами, то война кончится. А если американцы не будут давать деньги, европейцы самостоятельно не смогут финансировать эту войну. И тогда она закончится».

Вероятно, имея в виду точку зрения Трампа, Орбан добавил, что «если европейцы боятся россиян или хотят обеспечить более высокий уровень безопасности в целом, то пусть они сами за это платят».

«Или пусть создают свою собственную армию и свою собственную технику, или, если хотят использовать для этого американцев, то пусть они американцам платят за безопасность», — сказал Орбан.

Трамп, который не раз одобрительно высказывался о Путине, обещает прекратить войну России против Украины в течение суток. Однако он не объясняет, каким именно образом он хочет это сделать.

Тем временем сторонники Трампа в Конгрессе продолжают блокировать закон о выделении Киеву военной и финансовой помощи.

Орбан остается единственным европейским лидером, поддерживающим отношения с Путиным.

Он также высказывался против помощи Украине и недавно заблокировал решение ЕС о выделении Киеву масштабного пакета финансовой помощи. Венгрия согласилась снять свое вето только после того, как остальные лидеры Евросоюза на специальном саммите заявили Орбану, что его позиция в этом отношении недопустима.