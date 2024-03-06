Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 38 российских дронов

Воздушные силы ВСУ утром в среду заявили, что в ходе отражения ночного массированного удара беспилотниками типа Shahed были сбиты 38 из 42 запущенных Россией дронов.

Группы дронов-камикадзе были запущены с двух полигонов аннексированного Крыма, а также из Краснодарского края и Курской области.

«В результате боевой работы сбиты 38 шахедов в границах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей», — сказано в сводке.

Ночью о трех попаданиях дронов в городе Сумы писала местная администрация. Кроме того, из Староконстантинова Хмельницкой области поступали сообщения, что в части города после налета пропало электричество.

Над Одесской областью ночью силы ПВО сбили 18 беспилотников, в Одесском районе обломками дронов поврежден газопровод и дома в частном секторе, заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, российские военные пытались атаковать и припортовую инфраструктуру, но благодаря дроны уничтожили море.