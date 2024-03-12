Последнее обновление: 12.03.2024 15:06

Разведка Британии оценила влияние удара Украины по авиазаводу в Таганроге

Разведка Великобритании проанализировала удар украинских сил по авиазаводу им. Бериева в Таганроге Ростовской области, где, в частности, ремонтируют самолеты раннего воздушного предупреждения и управления А-50.

В ведомстве отметили, что завод в Таганроге имеет широкое стратегическое значение для России, поскольку обслуживает стратегические бомбардировщики, транспортные самолеты, а также является испытательным центром для самолетов нового поколения А-100.

Постоянное присутствие активной противовоздушной обороны, размещенной вокруг него, свидетельствует о его важности, добавили в разведке.

Потеря А-50У с высокой вероятностью значительно ухудшает ситуационную осведомленность РФ, отметили в ведомстве. Через две недели после потери второго А-50 российский флот, скорее всего, не сможет выполнять полеты в поддержку операций в Украине.

"Атака на авиазавод демонстрирует, что украинские операции все еще могут достигать стратегически важных объектов на территории России, даже если такие объекты считаются защищенными в воздухе или на суше", – говорится в обзоре.

В ночь на 9 марта российские Таганрог и Курск подверглись атаке беспилотников. Пострадал Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева. В цехах завода сейчас ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, который ранее пострадал от атаки дронов.

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