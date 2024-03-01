Последнее обновление: 01.03.2024 13:48

WSJ: Россия предлагала закончить войну, превратив Украину в нейтрально-ограниченное государство

Россия весной предлагала Украине завершение войны при условии, что Крым останется российским, а сама Украина превратится в нейтрально-ограниченное государство с небольшой армией.

Об этом пишет WSJ со ссылкой на документ, датированный 15 апреля 2022 года.

Окончание войны Россия предлагала на следующих условиях:

- Украина должна стать постоянно нейтральным государством и не вступать в военные блоки, например, НАТО. Крым же остается под влиянием РФ и не будет считаться нейтральным.

- В Украину не будет ввозиться иностранное оружие, а ВСУ будут сокращены до определенного размера: 85 тысяч военных, 342 танка и 519 артиллерийских орудий.

- Русский язык должен действовать наравне с украинским, включая правительство и суды.

- Вопрос о будущем оккупированного Донбасса в проект не включили, оставив его на усмотрение Путина и Зеленского в ходе личных переговоров.

"Проект показывает, что Украина столкнулась с проблемой превращения в ограниченное государство", - говорится в материале WSJ.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование