Воздушные силы Украины сбили 22 запущенных РФ дронов-камикадзе

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что что в ночь на четверг российская армия атаковала Украину с применением 36 беспилотников типа «шахед», при этом 22 таких дрона было уничтожено.

Власти Украины сообщали об ударах беспилотников по нескольким регионам страны. В том числе Сумская областная администрация писала, что дроны попали по объектам инфраструктуры в четырех городах региона: в Сумах, Шостке, Ахтырке и Белополье. Данные о том, были ли пострадавшие, уточняются.

Об ударе беспилотника в одном из районов Харькова также писал мэр этого города Игорь Терехов.