Шольц: Наземных войск европейских стран или НАТО в Украине не будет

Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отверг идею отправки войск западных стран в Украину.

"Вчера в Париже мы договорились, что все должны делать больше для Украины. Ей нужны оружие, боеприпасы и противовоздушная оборона. Мы работаем над этим. Ясно одно: наземных войск из европейских стран или НАТО не будет. Это касается и нас", – написал Шольц в Twitter (X).

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

После заявления Макрона Чехия, Польша и Швеция заявили, что не рассматривают идею отправки своих военных в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину.

"Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делаем это с 2014 года и усилили поддержку после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов относительно боевых войск НАТО на месте в Украине", - сказал Столтенберг.