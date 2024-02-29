ВС Украины сообщили о гибели бойцов элитного украинского спецназа

Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили о гибели военнослужащих 73-го морского центра специальных операций в ночь на четверг.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, бойцы погибли, «обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи». Подробностей в ВСУ не раскрыли, передает BBC.

Российский провластный канал Mash утверждает, что украинские военные пытались высадиться на Тендровской косе в оккупированной части Херсонской области на пяти лодках. В результате боя российские военные якобы подбили четыре лодки, пятой удалось уплыть. По данным Mash, погибли не менее 20 украинских военнослужащих.

Тендровская коса — длинный узкий остров в Черном море рядом с побережьем Херсонской области. Российские военные издания пишут, что в случае захвата косы ВСУ смогли бы наносить удары по оккупированной части Херсонской области (длина острова — около 65 км) и северо-западной части аннексированного Крыма.