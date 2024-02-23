Последнее обновление: 23.02.2024 13:40

Воздушные силы Украины сбили 23 российских дрона-камикадзе

Россия минувшей ночью атаковала Украину 31 дроном-камикадзе и 6 ракетами, сообщили Воздушные силы Украины.

Отмечается, что 23 дрона были ликвидированы в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. В то же время о ликвидации ракет в Воздушных силах не отчитались.

"В ночь на 23 февраля... противник атаковал... тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донецкая область), противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22 (акватория Черного моря)", - говорится в сообщении.

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