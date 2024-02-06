Байден наложит вето на проект республиканцев о помощи Израилю без Украины

Белый дом раскритиковал предложение республиканцев о финансировании помощи Израилю отдельно от помощи Украине и укрепления южной границы США, предупредив, что президент Джо Байден наложит вето на этот законопроект, если он будет принят Конгрессом.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире телеканала NBC подтвердил в воскресенье, что палата на этой неделе рассмотрит собственный законопроект, который будет включать военную помощь Израилю в размере $17,6 млрд. В него не включены помощь Украине и финансирование безопасности границы с Мексикой, передает Интерфакс.

Накануне участники переговоров в сенате обнародовали подготовленный ими законопроект стоимостью $118,28 млрд об охране американо-мексиканской границы, который являлся условием республиканцев для разблокирования помощи Украине.

Он включает $60,06 млрд на поддержку Украины, $14,1 млрд на помощь Израилю, $2,44 млрд на поддержку операций Центрального командования США "и покрытие боевых расходов, связанных с конфликтом в Красном море".

"Администрация потратила месяцы, работая с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь соглашения о национальной безопасности, которое обеспечивает охрану границы и оказывает поддержку народам Украины и Израиля, а также обеспечивает столь необходимую гуманитарную помощь гражданским лицам, пострадавшим от конфликтов по всему миру", - говорится в заявлении Белого дома.

В нем законопроект республиканцев по помощи Израилю называется "циничным политическим маневром".

"Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой. Администрация решительно выступает против этой уловки, которая ничего не делает для обеспечения безопасности границы, ничего не делает для того, чтобы помочь народу Украины», - подчеркнули в администрации США.

В то же время американские СМИ, комментируя запланированное на среду голосование в сенате по обнародованному законопроекту, отмечают, что он может провалиться.

"Столкнувшись с потоком критики со стороны консерваторов, республиканцы в сенате дистанцировались от двухпартийного предложения, направленного на пресечение незаконного пересечения границы, сигнализируя о его вероятном поражении в Конгрессе. Оно оставит лидеров без четкого пути одобрения помощи Украине", - пишет Associated Press.

Даже если этот законопроект пройдет в сенате, он будет заблокирован палатой представителей, считают наблюдатели.