Последнее обновление: 09.02.2024 12:36

США расширили санкции против российских бриллиантов

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 8 февраля объявило о введении санкций против дополнительных категорий российских бриллиантов в соответствии с решением стран G7.

Одно решение OFAC запрещает импорт непромышленных бриллиантов, добытых в России, независимо от того, были ли они обработаны в третьей стране. Решение начнет действовать с 1 марта для определенных категорий бриллиантов, а с 1 сентября будет распространено и на дополнительные категории.

Своим вторым решением Минфин США запрещает импорт ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из России или ввозимых из России, с 1 марта 2024 года.

"Эти запреты направлены на выполнение обязательств G7 от декабря 2023 года по введению поэтапных ограничений на импорт бриллиантов, добытых в России", – добавили в ведомстве и пообещали опубликовать дополнительные инструкции по этим решениям.

Далее по теме
Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование