США расширили санкции против российских бриллиантов

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 8 февраля объявило о введении санкций против дополнительных категорий российских бриллиантов в соответствии с решением стран G7.

Одно решение OFAC запрещает импорт непромышленных бриллиантов, добытых в России, независимо от того, были ли они обработаны в третьей стране. Решение начнет действовать с 1 марта для определенных категорий бриллиантов, а с 1 сентября будет распространено и на дополнительные категории.

Своим вторым решением Минфин США запрещает импорт ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из России или ввозимых из России, с 1 марта 2024 года.

"Эти запреты направлены на выполнение обязательств G7 от декабря 2023 года по введению поэтапных ограничений на импорт бриллиантов, добытых в России", – добавили в ведомстве и пообещали опубликовать дополнительные инструкции по этим решениям.