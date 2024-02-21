США расширят новые санкции против РФ из-за смерти Навального

В пятницу США объявят о крупном пакете санкций против России в связи со смертью Алексея Навального и двухлетней войной на Украине, заявил во вторник президент Джо Байден.

Санкции затронут оборонную промышленность, а также будут нацелены на источники доходов российской экономики, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Новые пакет «привлечет Россию к ответственности за то, что случилось с господином Навальным» — и за ее действия в ходе войны в Украине, уточнил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Как пишет Reuters, высокопоставленный американский чиновник заявил, что в ответ на смерть Навального Вашингтон пересмотрит и дополнит пакет санкций, готовившийся ко второй годовщине российского вторжения.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон будет обсуждать санкции в связи со смертью Навального во время поездки в Европу на этой неделе, сообщили Reuters два источника, знакомых с этим вопросом.