В Беларуси срок действия водительского удостоверения увеличивается до 20 лет

Срок действия водительского удостоверения увеличивается с 10 до 20 лет, следует из подписанного сегодня указа.

Документом корректируется проведение более 200 административных процедур.

Также увеличивается срок действия выдаваемого разрешения на допуск к участию в дорожном движении автомобилей, с года выпуска которых прошло менее 3 лет (до 3 лет). При этом срок регистрации транспортных средств в ГАИ сокращается с 10 до 7 рабочих дней.

«Сокращается количество представляемых гражданами документов по отдельным процедурам. Например, при выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не требуются водительское удостоверение и страховое свидетельство, а при регистрации договора аренды жилого помещения частного жилищного фонда исключается необходимость представления отдельного документа, подтверждающего письменное согласие иных собственников (в случае, если сдается жилое помещение, находящееся в общей собственности, соответствующие отметки производятся на подаваемом заявлении)», - говорится в официальном комментарии к указу.

Также уменьшаются сроки выдачи справок о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с 5 до 3 рабочих дней.