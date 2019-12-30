Последнее обновление: 30.12.2019 19:54

Лукашенко отменил талон к водительскому удостоверению - указ

Лукашенко указом №492 от 30 декабря 2019 года внес изменения в перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан.

Согласно поправкам, отменяется необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств, регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.

Сокращаются сроки выполнения процедур, связанных с постановкой на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также определяется бессрочный срок действия решения о признании жилого помещения не соответствующим установленным санитарным и техническим требованиям (сейчас он составляет шесть месяцев).

Указ упрощает порядок постановки граждан на консульский учет, предусматривается отказ от взимания платы за регистрацию временно пребывающих в Беларуси иностранцев в случае обращения за такой регистрацией через единый портал электронных услуг.

Закрепляется правомерность предоставления копии паспорта вместо оригинала при обращении в налоговые органы за осуществлением ряда административных процедур. Это позволит гражданам подавать заявления в электронном и письменном виде без личного посещения налоговых органов.

С целью соблюдения тайны усыновления вместо копии решения суда об усыновлении можно будет предоставить выписку из такого документа.

Кроме того, вводятся новые административные процедуры, необходимые для реализации гражданами своих прав, исключаются процедуры, утратившие свою актуальность, например, по выдаче решений о приватизации жилых помещений.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование